Житель Перми почти три года насиловал приёмных детей

Пермь, , 19:00 — REGNUM 50-летний житель Перми признан виновным в насильственных действиях против двоих усыновлённых детей. Преступления он совершал с сентября 2014 по май 2017 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом следственном управлении.

Ему вменили 16 эпизодов насильственных действий против детей. Также следователи выяснили, что он снимал детей на видео и делал порнографические материалы. За это ему также пришлось ответить — по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 242. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Суд назначил гражданину 18 лет колонии строгого режима. После отбытия наказания его свобода будет ограничена на 1 год и 8 месяцев. Приговор уже вступил в законную силу.