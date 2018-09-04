В Курской области ликвидировали порыв газопровода

Курск, , 18:59 — REGNUM В Курской области завершены восстановительные работы в месте аварии на газопроводе в Курской области, сообщает 4 сентября региональное управление МЧС.

По предварительным данным, из-за повреждения газопровода без газоснабжения оставались свыше 107 тыс. человек, в частности 43 тыс. жителей города Железногорск и еще 26 населенных пунктов.

Причиной аварии стал разрыв трубы на газораспределительной станции в населенном пункте Пасерково. По некоторым данным, это произошло из-за коррозии стенок трубопровода.

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