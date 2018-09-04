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В Рязанской области локализован торфяной пожар

Происшествия

Возгорание произошло в Клепиковском районе

В Рязанской области локализован торфяной пожар
Иллюстрация: Mil.ru
Тушение пожара

Рязань, 4 сентября 2018, 17:52 — REGNUM  В Рязанской области 4 сентября произошел торфяной пожар. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области, сообщение о возгорании в Клепиковском районе поступило на пульт дежурного примерно в 15:10. В 15:35 огонь уже был локализован.

Пожар произошел около деревни Максино. На место выехали 37 человек и 16 единиц техники.

ИА REGNUM напоминает, что в Рязанской области, как и в других регионах Центральной России, действует «желтый уровень» погодной опасности. Это связано с высокой пожароопасностью в регионе. Отметим, что в соседней Владимирской области и вовсе введен особый противопожарный режим. Это связно с природным пожаром в Петушинском районе, который охватил 500 гектаров леса.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимирской области установлен особый противопожарный режим

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Лесные пожары — 2018
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