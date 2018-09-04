Реконструкцию моста в Генуе не доверят его бизнес-оператору

Генуя, Италия, , 17:30 — REGNUM Правительство Италии не доверит компании Autostrade, концессионеру по управлению итальянскими дорогами, проводить работы по реконструкции моста Моранди в Генуе, заявил на парламентских слушаниях во вторник, 4 сентября, министр транспорта и инфраструктуры Данило Тонинелли, передает Affari Italiani.

Ранее представители компании выразили готовность представить план по реконструкции моста до 10 сентября.

Работы по восстановлению моста не могут быть доверены тому, кто нес юридическую ответственность за то, чтобы этот мост не упал. Отдавать им право на реконструкцию было бы глупостью и неуважением к жертвам трагедии», — сказал Тонинелли.

14 августа в результате обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание. Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton. Кроме того, в правительстве считают виновными и своих предшественников, которые заключали концессионные соглашения на несправедливых условиях.

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Правительство намерено разорвать концессионный контракт с группой Benetton без выплаты компенсации и взыскать с группы крупный штраф в размере до 150 млн евро. Также власти намерены вложить 150 млрд евро в модернизацию дорожной инфраструктуры и пересмотреть все концессионные соглашения в этой сфере с частными компаниями. Обсуждается вопрос о ренационализации отрасли и о судебных исках против политиков, заключавших договоры с частным бизнесом «на несправедливых условиях».