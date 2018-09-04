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Члена НФВ из Ингушетии отправили в колонию на 12 лет

Происшествия

За пятилетнее участие в террористической организации житель Ингушетии поплатился свободой

Магас, 4 сентября 2018, 17:29 — REGNUM  Житель Ингушетии Ахмет Б. проведет ближайшие 12 лет в колонии строгого режима. Северо-Кавказский окружной военный суд признал его виновным в участии в незаконном вооруженном формировании и хранении боеприпасов.

Как установил суд, Ахмет Б. вступил в террористическую организацию «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сентябре 2012 года и пробыл в ней до его задержания в августе 2017 года. Стать на путь террора ему предложил главарь малгобекского отделения этой организации. В террористической организации злоумышленник выполнял роль снабженца и перевозчика, а также исполнял другие поручения главарей бандгруппы.

Так, обвиняемый снабжал членов банды, скрытно проживавших в бункере, оборудованном в подвале дома, продуктами питания, средствами гигиены, бытовой техникой и другими необходимыми вещами. Он также осуществлял перевозку боевиков на своих транспортных средствах по территории Малгобекского района Ингушетии.

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Как сообщил в июне 2018 года министр внутренних дел Ингушетии Дмитрий Кава, в первом полугодии 2018 года силовики уничтожили в республике шестерых боевиков. Еще 16 членов бандподполья и их пособников были арестованы.

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Боевики в Ингушетии
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