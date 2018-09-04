Ростехнадзор не исключает повторения взрывов на заводе в Дзержинске

Казань, , 17:08 — REGNUM В Ростехнадзоре РФ не исключают возможности повторения взрывов на заводе Свердлова в Дзержинске. Об этом заявил глава ведомства Алексей Алешин на полях нефтегазохимического форума в Казани, сообщили в пресс-службе Ростехнадзора.

«Глава Ростехнадзора не исключает повторных взрывов на заводе Свердлова», — цитирует представителя пресс-службы НИА «Нижний Новгород».

По словам Алешина, в настоящее время спасатели еще не добрались до места взрыва. Однако продолжается разбор завалов. Также проходит сбор информации проверочные мероприятия.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, взрыв и пожар произошли на заводе 31 августа утром. В результате происшествия погибли пять человек, семеро пострадали. Четверо пострадавших находятся в медицинских учреждениях Нижнего Новгорода и Дзержинска. В Дзержинске был объявлен трехдневный траур по погибшим.

Позднее стало известно, что взрыв произошел при проведении работ по утилизации пехотных мин. Часть мин взрывом разбросало по территории предприятия, проводятся работы по их поиску и обезвреживанию.

По факту происшествия проводилась доследственная проверка, по результатам которой возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Читайте ранее в этом сюжете: Фонд Соцстраха выплатит по 1 млн семьям погибших при взрыве в Дзержинске