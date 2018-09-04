В Италии известия о землетрясениях будут автоматически появляться в Twitter

Рим, , 16:24 — REGNUM Итальянские службы будут в автоматическом режиме размещать информацию о землетрясениях в Twitter, сообщает информагентство Ansa во вторник, 4 сентября.

Национальный институт геофизики и вулканологии будет публиковать информацию с предварительными данными о месте землетрясения и его силе.

Сообщения будут касаться только землетрясений свыше 3 баллов по шкале Рихтера и будут публиковаться только в том случае, если предварительные данные будут «достаточно надежными».