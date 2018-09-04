В Волгограде жительница искала в мусоре еду, а нашла мертвого младенца

Волгоград, , 15:49 — REGNUM В Волгограде местная жительница, которая искала еду в контейнере для мусора, нашла в баке мертвого ребенка. Как сообщила 4 августа пресс-служба СУ СК РФ по Волгоградской области, сейчас по факту смерти младенца возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Сейчас подозреваемая находится в розыске.

Страшная находка была сделана 1 сентября в Тракторозаводском районе Волгограда. Девочка была завернута в одноразовую пленку.

«По предварительным данным судебно-медицинских экспертов, девочка родилась недоношенной. Что стало причиной ее смерти, будет известно по результатам проведения комплекса судебных экспертиз», — сообщили в следственном управлении.

Сейчас следователи ищут женщину, которая родила ребенка.