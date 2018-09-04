Вторник, 4 Сентября 2018 года
16:11:27 МСК

В Волгограде жительница искала в мусоре еду, а нашла мертвого младенца

Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства новорожденного матерью

В Волгограде жительница искала в мусоре еду, а нашла мертвого младенца
Цитата из х/ф «Малыш». Реж. Чарли Чаплин. 1922. США
Ребёнок, брошенный умирать

Волгоград, 4 сентября 2018, 15:49 — REGNUM  В Волгограде местная жительница, которая искала еду в контейнере для мусора, нашла в баке мертвого ребенка. Как сообщила 4 августа пресс-служба СУ СК РФ по Волгоградской области, сейчас по факту смерти младенца возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Сейчас подозреваемая находится в розыске.

Страшная находка была сделана 1 сентября в Тракторозаводском районе Волгограда. Девочка была завернута в одноразовую пленку.

«По предварительным данным судебно-медицинских экспертов, девочка родилась недоношенной. Что стало причиной ее смерти, будет известно по результатам проведения комплекса судебных экспертиз», — сообщили в следственном управлении.

Сейчас следователи ищут женщину, которая родила ребенка.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийства и жестокое обращение с детьми
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить