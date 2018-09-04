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В Японии тайфун «Джеби» унес жизни двоих человек

Происшествия

В городе Осака из-за стихийного бедствия прекратил работу аэропорт

В Японии тайфун «Джеби» унес жизни двоих человек
Уинслоу Хомер. После урагана. 1899

Токио, 4 сентября 2018, 15:36 — REGNUM  В результате мощного тайфуна «Джеби», находящегося в настоящее время над Японским морем, погибли двое человек, передает 4 сентября телеканал NHK.

Также сообщается, что от действия стихии пострадали еще 126 человек. Отмечается, что в городе Осака из-за стихийного бедствия прекратил работу аэропорт, на его территории заблокированными остаются более двух с половиной тысяч человек.

ЧП произошло из-за того, что в мост, соединяющий аэропорт с городом, врезался неуправляемый танкер, сообщает агентство Kyodo.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Японии в связи с приближением тайфуна «Джеби» отменили более 600 авиарейсов.

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