Мумифицированное тело обнаружено в одной из квартир на юго-западе Москвы

Москва, , 15:27 — REGNUM В одной из квартир на юго-западе российской столицы правоохранители обнаружили мумифицированное тело пожилой женщины, передает 4 сентября телеканал «РЕН-ТВ».

По мнению экспертов-криминалистов, женщина скончалась в своей квартире на Нагорном бульваре около пяти лет назад. По предварительным данным, на теле пенсионерки не было обнаружено признаков насильственной смерти. Отмечается, что в настоящее время по факту обнаружения трупа женщины проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября старший помощник руководителя Следственного комитета по столице Юлия Иванова заявила, что неподалеку от аллеи Кремлевских Курсантов на юго-востоке столицы прохожие обнаружили чемодан с телом девушки.

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