Обстоятельства смерти постояльца красноярского пансионата выясняет СК

Красноярск, , 15:05 — REGNUM В Красноярском крае проводится доследственная проверка по факту смерти пенсионера — постояльца частного пансионата. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 4 сентября, в Главном следственном управлении СКР по краю.

Следователи узнали о смерти пенсионера в результате мониторинга средств массовой информации. По предварительным данным, 78-летний мужчина содержался в пансионате «Здоровая страна» в Березовском районе. 30 августа мужчине стало плохо, но скорую помощь ему вызвали несвоевременно. Пенсионера госпитализировали, он умер в больнице 1 сентября.

Следователи запросили медицинскую документацию пациента. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, о судьбе 78-летнего постояльца частного пансионата в Красноярском крае на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал депутат регионального Заксобрания Илья Зайцев. Он сообщил, что минимум неделю ветеран труда пролежал в соцучреждении без необходимой помощи.

Парламентарию удалось выяснить, что мужчине стало плохо за неделю до трагедии, он лег и больше уже не вставал. В реанимацию его привезли в тяжелом состоянии.

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