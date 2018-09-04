В Обнинске скончалась третья пострадавшая от падения балкона

Обнинск, Калужская область, , 15:00 — REGNUM В больнице Обнинска Калужской области 4 сентября скончалась третья пострадавшая после падения балкона в местном общежитии. Как выяснили медики, умершая женщина была беременна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель калужского регионального следственного управления СКР Елена Бросалина.

По её слова, вечером 1 сентября в доме на улице Победы, 19 в Обнинске произошло обрушение металлического ограждения балкона общежития, на котором находились мужчина и две женщины. В результате травм, полученных от падения с четвертого этажа, мужчина скончался на месте происшествия. Женщины были госпитализированы, позже одна из них скончалась в больнице от полученных травм, а 4 сентября скончалась вторая.

Следственным органами СК РФ по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава администрации Обнинска Владислав Шапша заявил, что ещё в 2016 году жители этого дома на общем собрании отказались от услуг управляющей компании и перешли на самостоятельное управление.

Между тем, администрация Обнинска, не согласившись с выбранной формой управления, 28 февраля 2017 года обратилась с иском в суд о признании решения общего собрания собственников многоквартирного дома недействительным. Однако судом в удовлетворении исковых требований администрации города было отказано. На сегодняшний день дом на Победы, 19 в Обнинске по-прежнему находится в непосредственном управлении, обслуживающая организация — ООО УК «МКД».

В связи с произошедшим инцидентом Владислав Шапша поручил провести проверку жилого фонда, который находится в управлении муниципальной управляющей компании, а также обязать остальные УК провести внеплановую проверку состояния балконов, чтобы убедиться, что люди находятся в безопасности.

В случае, когда речь идет о частных балконах, частной собственности, собственник должен понимать меру своей ответственности и своевременно обращаться в органы жилищного контроля, если такая необходимость существует. Также Шапша поручил уточнить, нуждаются ли в помощи члены семей погибших, а также оказать помощь в организации похорон.

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