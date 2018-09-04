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После объявления перемирия ВСУ обстреляли ДНР

Происшествия

Семь зданий сгорели в поселке Зайцево

Донецк, 4 сентября 2018, 14:55 — REGNUM  Один раз украинские боевики обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 3 сентября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ выпустили 15 гранат и один раз провели обстрел из стрелкового оружия населенного пункта Зайцево. В поселке полностью сгорели пять домов и две хозяйственные постройки.

Напомним, с 29 августа в Донбассе объявлено «школьное» перемирие. Точно такое же перемирие было объявлено год назад. Несмотря на договоренности, ВСУ продолжают проводить обстрелы республик, в том числе из тяжелых видов вооружений, таких как минометы и артиллерийские орудия.

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Артобстрелы республик Донбасса
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