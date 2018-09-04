СКР ведёт проверку после тяжелой травмы девочки на батуте в Петербурге

Санкт-Петербург, , 14:48 — REGNUM Трехлетняя девочка получила закрытый перелом шейки бедра в результате прыжков на батуте в парке аттракционов «Гагарин Парк» в Московском парке Победы на юге Санкт-Петербурга. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии в Детскую городскую клиническую больницу № 5 им. Н. Ф. Филатова, девочке оказывается медпомощь.

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу инициировало вопрос о принятии к своему производству материала доследственной проверки, которую начало по факту происшествия УМВД России по Московскому району.

В ходе проверки следователями СКР будут выяснены обстоятельства происшедшего, а также принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что прокуратура Московского района проводит проверку по факту травмирования несовершеннолетней на батуте.

«Прокуроры проверят соблюдение требований безопасности при оказании развлекательных услуг. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — отметили в надзорном ведомстве.

Происшествия с батутами, на которых играют дети, происходят в российских городах постоянно. Несколько случаев произошли в Петербурге и Ленобласти.

Так, в марте 2018 года сотрудники батутного центра в торгово-развлекательном комплексе на проспекте Стачек в Петербурге допустили к прыжкам на батуте подростка, не проведя ему инструктаж по технике безопасности. При выполнении прыжка подросток получил закрытый перелом шейного отдела позвоночника и ушиб спинного мозга. Возбуждено уголовное дело.

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В июне 2018 года трое детей школьного возраста пострадали в результате падения батута, установленного в поселке Романовка Всеволожского района Ленинградской области.

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