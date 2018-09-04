Член ЦИК Башкирии от КПРФ задержан по подозрению в передаче взятки

Уфа, , 14:27 — REGNUM В Уфе задержали члена Центризбиркома Башкирии с правом решающего голоса, представителя КПРФ Вадима Садыкова. При этом в скором времени его отпустили, поскольку такие лица носят статус спецсубъекта, и решение о задержании в этом случае принимается Генпрокуратурой РФ.

По данным следствия, Садыков предложил взятку в размере 100 тыс. рублей первому секретарю райкома КПРФ Калининского района Уфы Яну Двинскому, чтобы тот заменил наблюдателей на участках в Калининском районе Уфы на лояльных к одному из конкурентов КПРФ, сообщает «Реальное время».

Двинский руководит избирательным штабом кандидата в депутаты Курултая, генерального директора ООО «Газ-сервис» Рустама Хафизова, отмечает «Коммерсант-Уфа». Его конкурентами в избирательном округе №4 являются главный врач ГКБ №13 Эльза Сыртланова от «Единой России», а также по одному кандидату от ЛДПР и «Патриотов России».

Именно партия информировала правоохранительные органы о намерениях члена Избиркома. В республиканском отделении заявили, что в ближайшее время рассмотрят вопрос исключения Садыкова из рядов КПРФ, а также из состава ЦИК.

Опрошенные ИА REGNUM эксперты высказывают разные мнения по поводу произошедшего.

«На первый взгляд, речь идет о банальном внутрипартийном конфликте. Интриги и внутрипартийная борьба — отнюдь не редкость в башкирском КПРФ, страдающим последние годы от отсутствия партийной дисциплины. В то же время, можно допустить, что ряду сил организованный внутрипартийный конфликт выгоден, так как позволяет обвинить всех членов ЦИК в предвзятости. На неполитическом поле такие акторы, заинтересованные в такой интерпретации событий имеются» — полагает исполнительный директор евразийского центра «Самрау» Константин Сафронов.

Политолог Дмитрий Михайличенко считает, что ситуация является рецидивом внутрипартийных конфликтов в башкирском рескоме КПРФ.

«В преддверии выборов башкирские коммунисты крайне не заинтересованы в таком скандале. Этот скандал свидетельствует о том, что уровень политического менеджмента в башкирском КПРФ невысок. В партии есть разные группы влияния, которые активно толкаются локтями. Партийное отделение с таким уровнем дисциплины вряд ли может претендовать на то, чтобы быть агрегатором социального недовольства в связи с пенсионной реформой. Полагаю, это позволит оппонентам упрекать башкирских коммунистов во внутренних склоках и противоречиях и скажется на итоговых результатах КПРФ на выборах в Госсобрание», — ожидает Михайличенко.

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«Очевидно, что сегодня в предвыборном штабе башкирских коммунистов нет единства, и на принятие тех или иных партийных решений влияют несколько групп интересантов. Соответственно внутрипартийные интриги косвенно приводят уже к коррупционным историям с участием не рядовых, а высокопоставленных представителей КПРФ в Центризбиркоме Башкирии. Полагаю, что первые лица компартии должны сделать из таких происшествий оргвыводы и серьезно взяться за партийный контроль и повышение дисциплины в республиканском отделении», — убежден политолог Дмитрий Казанцев.

ИА REGNUM напоминает, выборы депутатов парламента Башкирии VI созыва состоятся в единый день голосования 9 сентября 2018 года. В 2018 году по сравнению с выборами 2013 года сократилось число претендентов на все те же 110 мандатов. Общее количество партий, желающих поучаствовать в предвыборной гонке, осталось почти неизменным — в 2013 году их было 18, в 2018 — 17.

В парламенте Башкирии V созыва у «Единой России» было 88 мест, у КПРФ — 10, у ЛДПР — 3 места, «Патриоты России», «Альянс зеленых», «Российская партия социальной солидарности» имели по одному депутату.

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