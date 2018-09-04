В Дагестане задержали высокопоставленного чиновника – источник

Махачкала, , 14:12 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали в Дагестане главу регионального филиала Управления федеральных автомобильных дорог «Каспий» Магамедрасула Омарова, сообщает 4 сентября РИА Новости во ссылкой на источник в силовых структурах.

По его данным, в настоящее время в офисе организации проходят обыски. Что именно вменяют Омарову, источник не уточнил. Вместе с тем известно, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев заявил, что с момента начала антикоррупционной кампании в республике были отстранены от должностей более 200 чиновников.

Как сообщало ИА REGNUM, одни из первых, кто был задержан — бывший премьер-министр Абдусамад Гамидов, два его заместителя, Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, экс-министр образования Шахабас Шахов, а также мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор города Магомедрасул Гитинов.

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