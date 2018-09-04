В Узбекистане пресекли незаконный вывоз $5,3 млн

Ташкент, , 14:16 — REGNUM Правоохранительные органы Узбекистана задержали на узбекско-киргизской границе троих мужчин, которые пытались вывезти из республики около $5,3 млн, передает 3 сентября телеканал «Узбекистан 24».

В рамках исполнения указа президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который предусматривает меры по либерализации валютной политики, правоохранительные органы проводят мероприятия по борьбе с незаконными валютными операциями и вывозом денег.

Контрабандисты были задержаны в ночь с 27 на 28 августа в Янгикурганском районе Наманганской области Узбекистана.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года пограничники Узбекистана задержали 67 нарушителей границы. На границе с Киргизией был задержан 21 нарушитель.

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