Вторник, 4 Сентября 2018 года
14:35:54 МСК

«Это был медведь-шатун»: об охотничьих похождениях губернатора Приангарья

Происшествия

В правительстве Иркутской области пояснили, где и когда было снято скандальное видео охоты на медведя губернатора Сергея Левченко

«Это был медведь-шатун»: об охотничьих похождениях губернатора Приангарья
Цитата из х/ф «Самогонщики». Реж. Леонид Гайдай. 1961. СССР
Медведь в берлоге

Иркутск, 4 сентября 2018, 14:10 — REGNUM  В преддверии выборов депутатов Законодательного собрания Иркутской области в отношении первого губернатора-коммуниста Сергея Левченко возможно была предпринята очередная провокация с якобы незаконной охотой на медведя, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в ночь с 3 на 4 сентября 2018 года в интернете опубликовали подборку кадров с губернаторской охоты, в ходе которой Левченко совместно с другими участниками охоты убивает якобы спящего в берлоге медведя. Однако начальник пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, комментируя данный инцидент ИА «ИрСити», пояснила, что видео снято в ноябре 2016 года в Нижнеудинском районе (охотничьи угодья Николая Терещенко).

«Это был медведь-шатун, на которого были жалобы от жителей. Охота проходила в разрешённый период, лицензия на отстрел была получена», — заявила Ирина Алашкевич.

Ссылаясь на слова самого Терещенко, она также отметила, что этот медведь был загнан в берлогу специально обученными собаками.

То обстоятельство, что видео почти двухлетней давности опубликовано в соцсетх именно сейчас, да ещё и превратно подано, сотрудник иркутского правительства расценивает однозначно:

«Мы считаем, что это связано с выборами».

Тем временем депутат Госдумы РФ Николай Николаев на своей странице в Facebook оставил весьма жёсткий комментарий по поводу случившегося, заявив, что уже направил письмо в генеральную прокуратуру, а также в Министерство внутренних дел с просьбой оценить видео охоты с главой Приангарья.

«Поступок, на мой взгляд, недостойный ни губернатора, ни сибиряка, ни мужчины», — считает депутат.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 3 сентября, в интернете была опубликована видеозапись, на которой глава Иркутской области Сергей Левченко совместно с другими участниками охоты убивает якобы спящего в берлоге медведя.

Впрочем это далеко не первый подобный компромат на губернатора Сергея Левченко. На днях один из федеральных телеканалов показал сюжет про якобы намечающийся срыв отопительного сезона в Прибайкалье. Также СМИ публиковали против губернатора и другие статьи, имеющие мало общего с действительностью. Но особенно много такой информации о Левченко публикуется сейчас в социальных сетях и каналах.

Читайте ранее в этом сюжете: В соцсетях осудили губернатора, расстрелявшего медведя в берлоге

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийства и жестокое обращение с детьми
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить