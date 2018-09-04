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Выяснена причина взрыва на авиабазе Меззе в Сирии

Происшествия

В воскресенье, 2 сентября, во время перевозки конфискованного у террористов вооружения из-за «человеческого фактора» произошла детонация боеприпасов

Выяснена причина взрыва на авиабазе Меззе в Сирии
Цитата из х/ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР
Взрыв

Дамаск, 4 сентября 2018, 13:53 — REGNUM  К взрыву на складе боеприпасов в окрестностях военного аэродрома Меззе в сирийской провинции Дамаск привела неосторожность персонала авиабазы. Об этом сообщает 4 сентября агентство SANA.

Отмечается, что в воскресенье, 2 сентября, во время перевозки конфискованного у террористов вооружения из-за «человеческого фактора» произошла детонация боеприпасов, в результате которой погибли трое человек и еще десять получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее причиной взрыва 2 сентября на авиабазе под Дамаском был назван ракетный удар авиации Израиля, однако в настоящее время сирийские военные эксперты опровергают эту версию.

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Война в Сирии
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