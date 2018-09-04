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В ЮАР при столкновении двух поездов пострадали около 100 человек

Происшествия

Авария произошла утром 4 сентября к югу от Йоханнесбурга

В ЮАР при столкновении двух поездов пострадали около 100 человек
skeeze
ЖД светофор

Йоханнесбург, ЮАР, 4 сентября 2018, 13:17 — REGNUM  В результате столкновения двух пассажирских поездов в Южно-Африканской Республике пострадали около 100 человек, сообщает служба экстренной медицинской помощи ER24.

Отмечается, что авария произошла утром 4 сентября к югу от Йоханнесбурга. Всех пострадавших госпитализировали в близлежащую больницу. Информации о погибших не поступало.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Перу вблизи цитадели древнего государства инков Мачу-Пикчу произошло столкновение двух пассажирских поездов. В результате происшествия пострадали не менее 35 человек.

Читайте подробности: Власти Перу уточнили число пострадавших при столкновении поездов

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