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В Саксонии столкнулись школьный автобус и грузовик

Происшествия

Пострадали 17 детей в возрасте 11-16 лет и водитель автобуса

Вегелебен, Германия, 4 сентября 2018, 12:52 — REGNUM  17 детей пострадали при столкновении школьного автобуса с грузовиком в немецкой земле Саксония, пишет издание BILD.

ДТП произошло утром 4 сентября в населенном пункте Вегелебен. Водитель 40-тонного грузовика при повороте налево не заметил школьный автобус и врезался в него. В автобусе находились 30 детей в возрасте 11−16 лет. 17 из них пострадали и были доставлены в ближайшую клинику. Ранения получил также водитель автобуса.

Повреждения грузовика можно оценить в €15 тыс, автобуса — в €120 тыс.

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Дорожно-транспортные происшествия
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