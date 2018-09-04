В Лондоне произошел пожар в начальной школе

Лондон, , 12:46 — REGNUM На востоке Лондона в здании начальной школы произошел крупный пожар. Об этом сообщила во вторник пожарная служба города на странице в соцсети Twitter.

ЧП произошло во вторник, 4 сентября, в районе Дагенэм.

В сообщении пожарных говорится, что на тушение возгорания в начальной школе было отправлено двенадцать машин и 80 пожарных.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается. Причины ЧП также пока неизвестны.

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