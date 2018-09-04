Вторник, 4 Сентября 2018 года
13:07:22 МСК

В Лондоне произошел пожар в начальной школе

Происшествия

ЧП произошло во вторник, 4 сентября, в районе Дагенэм

В Лондоне произошел пожар в начальной школе
Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания
Пожар в школе

Лондон, 4 сентября 2018, 12:46 — REGNUM  На востоке Лондона в здании начальной школы произошел крупный пожар. Об этом сообщила во вторник пожарная служба города на странице в соцсети Twitter.

ЧП произошло во вторник, 4 сентября, в районе Дагенэм.

В сообщении пожарных говорится, что на тушение возгорания в начальной школе было отправлено двенадцать машин и 80 пожарных.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается. Причины ЧП также пока неизвестны.

Читайте также: Крупный пожар в Германии: сгорели три жилых дома

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в многоэтажных зданиях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить