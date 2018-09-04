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В торговом центре польского Белостока произошел взрыв

Происшествия

СВУ сработало в тот момент, когда рядом проходил 64-летний мужчина

В торговом центре польского Белостока произошел взрыв
geralt
Взрыв

Белосток, Польша, 4 сентября 2018, 12:44 — REGNUM  В торговом центре польского города Белосток сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), передает 4 сентября радиостанция RMF FM.

На радио сообщили, что взрыв раздался в одном из помещений торгового центра на углу улиц Варшавской и Дворцовой. СВУ сработало в тот момент, когда рядом проходил 64-летний мужчина. Грохот был настолько громким, что человек потерял на некоторое время слух. Однако от медицинской помощи он отказался.

По мнению полицейских экспертов, бомба не сработала «должным образом», в полиции отметили, что на месте подрыва присутствуют остатки петард и проводов. Также обнаружены емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября в результате взрыва бомбы в Исулане, на юге Филиппин в интернет-кафе погиб один человек. Еще 15 местных жителей пострадали.

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