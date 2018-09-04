Семьям экипажа Ми-8, разбившегося в Прибайкалье, выплатят по 3 млн рублей

Иркутск, , 12:45 — REGNUM Авиакомпания «Ангара» обнародовала официальную информацию о трагедии, произошедшей с вертолётом Ми-8 (бортовой номер RA 25 502) 2 сентября в труднодоступном районе Иркутской области.

В частности, сообщается, что перед экипажем стояла задача выполнить заявку АО Сибирский Научно-Исследовательский Институт геологии, геофизики и минерального сырья по перевозке геологов и оборудования.

«На борту находились три члена экипажа: командир воздушного судна, второй пилот и бортмеханик. Вертолет должен был совершить посадку, забрать геологов и вернуться в Усть-Кут. В назначенное время экипаж на связь не вышел. На поиски незамедлительно был направлен вертолет Ми-8 АО «Авиакомпания «Ангара» с дежурным экипажем поисково-спасательного обеспечения аэропорта Киренск, а также привлечены воздушные суда других авиакомпаний», — поясняют сотрудники «Ангары».

Как известно, разрушенный борт получил значительные повреждения и восстановлению не подлежит. Он был найден в труднодоступной местности лишь 3 сентября, на следующий день после ЧП, в 291 километре от города Усть-Кут.

По поводу экипажа сообщается, что все его члены были опытными специалистами и имели действующие свидетельства пилотов с соответствующими квалификационными отметками. Не было нареканий и по поводу технического состояния вертолёта: воздушное судно прошло обязательный технический осмотр, находилось в технически исправном состоянии.

Известно, что размер страховой выплаты каждой семье погибшего лётчика составит 2 025 000 рублей. Кроме того, руководством авиакомпании принято решение о выплате дополнительных компенсаций родственникам членов экипажа из собственных средств в размере 1 000 000 рублей каждой семье.

«Авиакомпания приносит глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших членов экипажа вертолета Ми-8МТВ RA-25 502», — говорится в официальном сообщении АК «Ангара».

Как уже сообщало ИА REGNUM, вертолёт пропал 2 сентября после вылета из аэропорта Усть-Кут в Казачинско-Ленский район. Обнаружить его удалось лишь на следующий день в 290 километрах. Когда спасатели добрались до разбитой машины, то сообщили: выживших нет.

Восточно-Сибирским следственным управлением на транспорте СКР возбуждено уголовное дело в связи с наличием признаков преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

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