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В Калужской области будут судить железнодорожных воров

Происшествия

Местный житель с целью хищения лома и отходов черного металла забрался в грузовой поезд и сбросил 93 брикета прессованной стружки

Сухиничи, Калужская область, 4 сентября 2018, 12:30 — REGNUM  Полторы тонны прессованной металлической стружки пытались похитить злоумышленники в Сухиничах Калужской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в калужском линейном отделе МВД России на транспорте.

В ведомстве отметили, что 31-летний житель местный житель с целью хищения лома и отходов черного металла забрался в грузовой поезд и сбросил на землю 93 брикета прессованной стружки металлолома общим весом 1495 килограммов.

Осознав, что в одиночку доставить в пункт приема металлолома украденное ему не по силам, он отправился в город на поиски подельника. Вскоре им был случайно встречен знакомый 21-летний житель Сухиничи, который согласился помочь железнодорожному вору реализовать задуманное.

Мужчины начали переносить брикеты от места сброса к оврагу, где их застал подоспевший наряд транспортной полиции и сотрудников стрелковой команды станции Сухиничи.

По данному факту следственным отделением Калужского ЛО МВД России на транспорте было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст.30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Покушение на кражу»).

В настоящее время расследование данных эпизодов завершено, а все материалы направлены для рассмотрения в Сухиничский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники СКР совместно с ФСБ России пресекли деятельность банды, орудовавшей на железной дороге. Злоумышленники похищали товарные ценности в особо крупном размере из вагонов железнодорожных составов Октябрьской железной дороги ОАО «РЖД» в Зубцовском районе Тверской области.

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