Житель Карачаево-Черкесии пожаловался на пытки током в полиции

Черкесск, , 12:29 — REGNUM Житель Карачаево-Черкесии обратился в Следственный комитет по региону с заявлением о пытках, которые применили в отношении него сотрудники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Как следует из заявления потерпевшего, полицейские склоняли его к сотрудничеству. Однако, когда тот отказался, стали пытать его электрическим током, говорится в сообщении Следственного комитета по региону. Следы пыток установила судебно-медицинская экспертиза. У потерпевшего выявлены поверхностная рана правой кисти, «которая могла возникнуть при контактном взаимодействии с проводником электрического тока», а также кровоподтёки затылочной области и века левого глаза.

По заявлению потерпевшего СКР организовал проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года был вынесен окончательный приговор по делу об убийстве местного жителя Дахира Джанкёзова. Он скончался после того, как в 2011 году был избит в кабинете заместителя начальника полиции по оперативной работе — начальника оперативно-разыскной части уголовного розыска отдела МВД РФ по городу Черкесску Руслана Рахаева.

После инцидента Рахаев скрывался от следствия, был задержан на территории Кабардино-Балкарии и в 2013 году осужден на 13 лет лишения свободы. Однако Верховный суд отменил решение, дело было отправлено на доследование. Спустя семь лет суд города Черкесска признал Рахаева виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.