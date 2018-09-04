Прилетевших из Ниццы в Париж граждан России ограбили на $1 млн

Ле-Бурже, Франция, , 12:23 — REGNUM В парижском пригороде Ле-Бурже совершено ограбление, в ходе которого у туристов из России отняли вещей на сумму около $1 млн, передает 4 сентября радиостанция Europe1.

Отмечается, что прибывших из Ниццы троих российских туристов ограбили поздно вечером 3 сентября в тот момент, когда они покидали на машине аэропорт. Автомобиль туристов был заблокирован машиной злоумышленников, после чего преступники в масках отняли у граждан России ручную кладь, чемоданы и сотовые телефоны.

Судя по заявлению потерпевших в полицию, среди украденных преступниками вещей была дорогая одежда и украшения. Общий ущерб оценивается в сумму от $500 тыс. до $1 млн, уточнили на радио.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге неизвестный ограбил квартиру Ирины Бузовой — матери телеведущей и экс-звезды реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой. По словам правоохранителей, добычей злоумышленника стали деньги в валюте и драгоценности на 6 млн рублей.

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