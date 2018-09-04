Директор медколледжа в Карачаево-Черкесии погорел на взятке

Черкесск, , 12:03 — REGNUM В Карачаево-Черкесии задержан при получении взятки директор медицинского колледжа. За 30 тыс. рублей он согласился оказать помощь в переводе студентки одного из медицинских учебных заведений на второй курс руководимого им учреждения, сообщили ИА REGNUM 4 сентября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

С просьбой о переводе своей дочери к директору колледжа обратилась жительница республики 31 августа. Поставленная перед условием заплатить за это денежное вознаграждение, женщина обратилась с заявлением о вымогательстве в правоохранительные органы.

На следующий день при передаче требуемой суммы директор был задержан в своем служебном кабинете. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. Следствие намерено после предъявления обвинения обратиться в суд с ходатайством об избрании для директора медколледжа меры пресечения в виде заключения под стражу.

Читайте также: Главный спасатель Карачаево-Черкесии попался на хищении и взяточничестве

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года в Карачаево-Черкесии был обвинен во взятках начальник главного управления МЧС России по республике. Глава республиканского спасательного ведомства в 2016 году получил от директора ООО «Континент» взятку в виде противопожарного оборудования на общую сумму свыше 169 тыс. рублей. Кроме того, был выявлен факт взятки в размере около 150 тыс. рублей от бывшего сотрудника первого отряда федеральной противопожарной службы по КЧР.

В обмен на это глава ведомства обещал преференции в получении лицензии на осуществление монтажа, технического обслуживания и ремонта средств обеспечения пожарной безопасности зданий и выгодные контракты.