Обвиняемый в убийстве полицейского в метро просил вызвать скорую

Москва, , 11:53 — REGNUM Обвиняемый в убийстве полицейского на станции метро «Курская» мужчина заявил, что просил встреченную им уборщицу вызывать скорую помощь. Видеозапись допроса мужчины опубликовала пресс-служба СКР.

По словам обвиняемого, он сообщил уборщице о факте произошедшей стрельбы и попросил вызвать бригаду неотложной помощи. Добавим, ранее была опубликована видеозапись, на которой мужчина, задержанный по подозрению в убийстве сотрудника полиции, отрицает свою причастность к преступлению.

Читайте также: Подозреваемый в убийстве полицейского в метро заявил о своей невиновности

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудник 4-го отдела УВД на Московском метрополитене был застрелен злоумышленником на станции метро «Курская» в ночь на 3 сентября. Преступник открыл стрельбу в тот момент, когда страж порядка попытался проверить у него документы.

Читайте также: Задержан подозреваемый в убийстве полицейского на станции метро «Курская»