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Обвиняемый в убийстве полицейского в метро просил вызвать скорую

Происшествия

Ранее была опубликована видеозапись, на которой мужчина, задержанный по подозрению в убийстве сотрудника полиции, отрицает свою причастность к преступлению

Москва, 4 сентября 2018, 11:53 — REGNUM  Обвиняемый в убийстве полицейского на станции метро «Курская» мужчина заявил, что просил встреченную им уборщицу вызывать скорую помощь. Видеозапись допроса мужчины опубликовала пресс-служба СКР.

По словам обвиняемого, он сообщил уборщице о факте произошедшей стрельбы и попросил вызвать бригаду неотложной помощи. Добавим, ранее была опубликована видеозапись, на которой мужчина, задержанный по подозрению в убийстве сотрудника полиции, отрицает свою причастность к преступлению.

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Как сообщало ИА REGNUM, сотрудник 4-го отдела УВД на Московском метрополитене был застрелен злоумышленником на станции метро «Курская» в ночь на 3 сентября. Преступник открыл стрельбу в тот момент, когда страж порядка попытался проверить у него документы.

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