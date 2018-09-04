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Глава Крыма: Основания для введения режима ЧС в Армянске нет

Происшествия

Глава Крыма уверен, что выбросы не представляют опасности для жителей

Симферополь, 4 сентября 2018, 11:46 — REGNUM  Оснований для введения режима чрезвычайной ситуации в Армянске нет. Об этом 4 сентября заявил глава Крыма Сергей Аксёнов — текст его заявления опубликован на сайте правительства.

«Чётко и ясно заявляю: жизни и здоровью граждан ничего не угрожает. Оснований для введения ЧС нет», — говорится в заявлении главы Крыма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, информация о химических выбросах в северных районах Крыма появилась 24−25 августа: жители жаловались на першение в горле, на предметах появился странный налет. Изначально представители власти заявляли, что химические выбросы не представляют опасности для здоровья жителей. 30 августа вице-премьер РК Игорь Михайличенко сообщил, что выброс произошел от испарений содержимого кислотонакопителя филиала ООО «Титановые инвестиции», из-за жары и засухи.

Сегодня, 4 сентября, глава Крыма сообщил, что предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида в воздухе впервые превысила норму. На месте работает специальная рабочая группа.

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Утечки и разливы химических веществ
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