Угрожавший таксистам бизнесмен в Чувашии оштрафован

Чебоксары, , 11:45 — REGNUM В Чувашии завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении предпринимателя и его знакомого, которых обвиняли в угрозах в адрес таксистов. Суд назначил им штрафы, сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении СКР.

Перед судом предстал предприниматель из Моргаушского района и его сообщник. Следствие считало, что они вынуждали других водителей отказываться от пассажирских перевозок. Первоначально злоумышленники написали явки с повинной, однако в последующем свою вину в инкриминируемых им деяниях не признали, отказавшись от дачи показаний. Их причастность к преступлениям удалось доказать на основании показания свидетелей, а также оперативно-розыскных материалов.

Следствием и судом установлено, что в августе 2016 года и в ноябре 2017 года в селе Большой Сундырь Моргаушского района злоумышленники, оказывавшие услуги такси, вынуждали двух таксистов «путём угроз применения в отношении них насилия, а также уничтожения и повреждения их автомобилей, отказываться от совершения таких сделок».

Индивидуальный предприниматель и знакомый признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 179 УК РФ («Принуждение к отказу от совершения сделки»). Им назначено 65 и 70 тыс. рублей штрафа соответственно. Приговор суда не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году уголовное дело по факту принуждения таксистов от оказания услуг расследовалось в Чебоксарах, тогда фигурантом дела стал бывший сотрудник Чувашского линейного отдела на транспорте МВД России. Следствие установило, что в апреле и июне 2014 года на автостоянке у одного из местных ночных клубов полицейский в свободное от основной работы время путем угроз применения насилия, а также повреждения автомобилей заставлял двух таксистов отказываться от перевозок. Суд назначил ему 80 тыс. рублей штрафа.