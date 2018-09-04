В Ростове-на-Дону вынесен приговор обвиняемому в подготовке теракта

Ростов-на-Дону, , 11:34 — REGNUM В Северо-Кавказском окружном военном суде вынесен приговор фигуранту уголовного дела о подготовке теракта в одном из торговых центров Новочеркасска. Максим М. признан виновным. 11 лет он проведёт в колонии. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-секретарь суда Алёна Катькало.

«Ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — уточнила собеседница агентства.

ИА REGNUM напоминает, что ранее главному подозреваемому в подготовке теракта продлили срок содержания под стражей ещё на полгода — до 29 января 2019 года. Максиму М. вменялись подготовка к теракту (ст. 30 и ст. 205 УК РФ) и незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ).

В поле зрения правоохранителей житель Новочеркасска попал вместе с сообщником. Оба были задержаны в мае 2017 года. У них были изъяты тротиловые шашки общей массой 600 граммов и электродетонатор. По месту их проживания была найдена экстремистская литература. Уголовное дело в отношении пособника выделено в отдельное производство.

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