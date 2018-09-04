На судне «Палладий» заканчиваются средства гигиены и лекарства

Владивосток, , 11:21 — REGNUM Экипаж российского судна «Палладий», арестованного в южнокорейском порту Пусан, начал испытывать нужду в предметах личной гигиены и лекарствах. Об этом журналистам рассказал глава Дальневосточной региональной организации Российский профсоюз моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов.

По его словам, от членов команды судна было получено сообщение о том, что на борту постепенно накаляется обстановка, «у экипажа закончились средства личной гигиены, зубная паста, лекарства, туалетная бумага и прочее». Также Суханов подчеркнул, что на борт прибыл сын судовладельца, который занят решением вопросов с обеспечением моряков пищей и водой.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября заместитель Приморского транспортного прокурора Дмитрий Бородкин заявил, что Приморская транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав членов экипажа арестованного в южнокорейском порту Пусан российского судна «Палладий».

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