Выброс на севере Крыма: концентрация вредных веществ превысила норму

Симферополь, , 11:19 — REGNUM Концентрация вредных веществ в воздухе в северных районах Крыма превысила допустимую норму. Об этом в беседе с журналистами сообщил 4 сентября глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Сегодня ночью в связи с изменением погоды, падением ночной температуры и увеличением дневной впервые концентрация сернистого ангидрида превысила норму», — цитирует Аксенова «Крыминформ».

4 сентября на север Крыма была направлена группа специалистов, в которую вошли представители правительства республики и эксперты федеральных ведомств. Члены рабочей группы должны разобраться в причинах, приведших к выбросам.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о химических выбросах на севере Крыма появилась 25 августа: жители Армянска и Красноперекопска в соцсетях сообщили о появлении налёта неизвестного происхождения на металлических предметах. Тогда представители власти заявляли, что химические выбросы не представляют опасности для здоровья жителей, однако источник их называть не спешили. 30 августа вице-премьер РК Игорь Михайличенко сообщил, что эксперты пришли к выводу: выброс произошел от испарений содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом ООО «Титановые инвестиции» — в результате жары и засухи.

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