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Следователи СКР допросили водителя, перевозившего в ЦАР журналистов из РФ

Происшествия

Также они ознакомились с материалами расследования дела о гибели троих граждан России

Москва, 4 сентября 2018, 10:45 — REGNUM  Водитель, перевозивший российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) был повторно допрошен прибывшими в страну сотрудниками Следственного комитета России. Об этом сообщила 4 сентября официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, сотрудники СКР также ознакомились с материалами расследования дела о гибели троих российских журналистов и приняли участие в следственных и процессуальных действиях, проводимых стражами порядка ЦАР.

«Российским следователям предоставлена возможность ознакомиться с материалами расследования по факту убийства Джемаля, Расторгуева и Радченко», — подчеркнула официальный представитель ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа второй секретарь посольства России в ЦАР Виктор Токмаков заявил, что водитель машины, на которой в ЦАР перемещались российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, взят под стражу.

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Убийство российских журналистов в ЦАР
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