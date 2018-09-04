Мошенник под видом адвоката обманул петербурженку на 6,6 млн рублей

Санкт-Петербург, 4 сентября 2018, 10:38 — REGNUM Жертвой крупного мошенничества стала жительница Санкт-Петербурга. Преступник, представлявшийся иностранным адвокатом, завладел ее денежными средствами и имуществом на общую сумму 6,6 млн рублей. Злоумышленник задержан.
По данным агентства «Оперативное прикрытие», мужчина, не имея адвокатского статуса на территории РФ, представлялся адвокатом «Международного евроазиатского адвокатского бюро».
Он заключил с потерпевшей соглашение на оказание услуг защитника по уголовному делу и под предлогом оплаты, путем обмана, похитил у женщины 4,3 млн рублей наличными, а также 4/7 доли в квартире стоимостью около 2,3 млн рублей.
Мужчина задержан и заключен под стражу. По части 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере или повлекшем утрату права собственности на жилье ему грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф.
Идет работа по поиску возможных соучастников, а также установлению других криминальных эпизодов обвиняемого.