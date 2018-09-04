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Мошенник под видом адвоката обманул петербурженку на 6,6 млн рублей

Происшествия

Он выманил у нее деньги и долю в квартире

Мошенник под видом адвоката обманул петербурженку на 6,6 млн рублей
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Надувательство

Санкт-Петербург, 4 сентября 2018, 10:38 — REGNUM  Жертвой крупного мошенничества стала жительница Санкт-Петербурга. Преступник, представлявшийся иностранным адвокатом, завладел ее денежными средствами и имуществом на общую сумму 6,6 млн рублей. Злоумышленник задержан.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», мужчина, не имея адвокатского статуса на территории РФ, представлялся адвокатом «Международного евроазиатского адвокатского бюро».

Он заключил с потерпевшей соглашение на оказание услуг защитника по уголовному делу и под предлогом оплаты, путем обмана, похитил у женщины 4,3 млн рублей наличными, а также 4/7 доли в квартире стоимостью около 2,3 млн рублей.

Мужчина задержан и заключен под стражу. По части 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере или повлекшем утрату права собственности на жилье ему грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф.

Идет работа по поиску возможных соучастников, а также установлению других криминальных эпизодов обвиняемого.

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Мошенничества
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