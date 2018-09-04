Краснодарский убийца женщины и троих детей получил пожизненный срок

Краснодар, , 10:22 — REGNUM Приговор по резонансному делу об убийстве женщины и троих детей, ее внуков, вынес суд в Краснодаре 3 сентября, сообщила пресс-служба СКР. На скамье подсудимых оказались соседи убитых — мужчина и его мать.

Жестокое убийство было совершено 28 июля 2016 года: мужчина, вооруженный ножом и кинжалом, проник в дом соседей и жестоко расправился с женщиной и тремя маленькими детьми. 30 июля подозреваемый был задержан. Позже следствие установит: сына против соседей настроила его собственная мать, она же помогала позже скрывать следы убийства.

Отношения с соседями не сложились буквально с самого начала: конфликты возникали постоянно и по любому поводу. Женщина, которая позже окажется вместе с сыном на скамье подсудимых, собирала сведения о ненавистных соседях и даже проводила скрытую видеосъемку. Именно она, считает следствие, настраивала сына против соседей — рассказывала ему о якобы обидах, нанесенных ей, просила следить за домом. Позже, когда ее также задержали, она попыталась откупиться, предложив следователю взятку в 50 тыс. рублей.

Накануне, 3 сентября, суд вынес решение по этому уголовному делу: мужчине, жестоко расправившемуся с соседями, назначена высшая мера наказания — пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима, его матери назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 1 миллиона рублей.