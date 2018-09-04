Двое детей пострадали в ДТП на юге Петербурга

Санкт-Петербург, , 10:14 — REGNUM Трое человек, в том числе двое детей, пострадали в дорожной аварии в Московском районе Петербурга утром 4 сентября. Водитель автомобиля, предположительно, ставший виновником аварии, скрылся.

Как сообщили ИА REGNUM в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, на перекрестке Витебского и Дунайского проспектов столкнулись автомобили Renault Sandero и Honda.

В результате ДТП в Renault пострадала женщина 1983 года рождения, а также двое детей: девочка, 2013 г.р., получила травмы средней тяжести, а мальчик, 2010 г.р., госпитализирован в тяжёлом состоянии.

По факту ДТП проводится проверка. Водитель кроссовера Honda скрылся с места аварии. По сообщениям очевидцев, именно он въехал в Renault. На месте происшествия работало необычно много полицейских, заметили горожане.

«Проезжал мимо, полиция снимала отпечатки пальцев с руля паркетника. Угнанная тачка», — предположил один из пользователей сети.