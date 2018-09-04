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ДТП на МКАД: погибли двое дорожных рабочих

Происшествия

В результате наезда автомобиля на рабочих, наносивших на полотно дорожную разметку, оба дорожника скончались на месте

Москва, 4 сентября 2018, 09:48 — REGNUM  Двоих дорожных рабочих на 53-м километре МКАД насмерть сбил легковой автомобиль. Об этом сообщили 4 сентября в пресс-службе московского управления ГИБДД.

Отмечается, что в результате наезда автомобиля на рабочих, наносивших на полотно дорожную разметку, двое дорожников скончались на месте. После того, как были сбиты люди, автомобиль врезался в спецтехнику, сообщили также в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября в Москве в результате столкновения микроавтобуса с фургоном «Газ-2705» пострадали семь человек. Водитель микроавтобуса и двое пассажиров были помещены в больницу.

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Дорожно-транспортные происшествия
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