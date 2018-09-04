Севастопольский чиновник попался на «крышевании» ларьков

Севастополь, , 09:39 — REGNUM В Севастополе бывший сотрудник Главного управления потребительского рынка подозревается в получении взяток — деньги он получал от местных предпринимателей за покровительство их бизнесу. О завершении расследования уголовного дела и подготовке передачи его в суд сообщила 3 сентября пресс-служба СУ СКР по Севастополю.

Как сообщается, бывший чиновник обвиняется в двух эпизодах получения взяток. По версии следствия, обвиняемый получил от предпринимателей деньги за то, чтобы они могли продолжать торговлю в ларьках на территории Любимовки, а также за отсрочку демонтажа ларьков.

Чиновник был задержан 26 февраля 2018 года при получении части взятки. Общая сумма взятки составила 93 тыс. рублей.

он получил часть взятки, после чего был задержан сотрудниками Службы в г. Севастополе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Всего общая сумма взятки составила 93 тысячи рублей: деньги передавались мужчине частями как лично, так и переводом на банковскую карту. Позже следователи выявили еще один эпизод получения взятки — в сумме 42 тыс. рублей.

Уголовное дело с утвержденным и.о. прокурора города Севастополя обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Севастополе приступили к сносу нестационарных торговых объектов — ларьков. В 2017 году власти снесли более 300 таких объектов, на 2018 год анонсировался снос 600 ларьков.