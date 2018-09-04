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Девочку с синими волосами не пустили в школу Санкт-Петербурга

Происшествия

Следует вести разъяснительную работу как с учеником, так и с его родителями, отметили в комитете по образованию города

Санкт-Петербург, 4 сентября 2018, 09:36 — REGNUM  Ученицу одной из школ Санкт-Петербурга по причине окрашенных в синий цвет волос не допустили до занятий. Об этом сообщается на сайте Уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге.

В ходе конференции, посвящённой безопасности в новом учебном году, начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования комитета по образованию города Елена Спасская подчеркнула, что, хотя педагоги и не имели права не допустить девочку до уроков по такой причине, в каждом конкретном случае к подобным вопросам следует подходить индивидуально — следует вести разъяснительную работу «как с учеником, так и с его родителями».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля в Челябинской области вынесено решение по делу о переломе руки школьницы из поселка Муслюмово. Школа посёлка должна возместить ученице моральный вред, поскольку «во время учебного процесса» девочка упала на кафельный пол и сломала куку. Прокуратура выяснила, что педагоги не обеспечили за поведением детей должного контроля.

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