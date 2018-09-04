На Курганском предприятии расследуют гибель работника

Курган, , 09:35 — REGNUM На территории ООО «КурганПромМет» погиб сотрудник, выполняя инструкции начальства. Мужчина занимался газорезкой металлической цистерны, когда газовоздушная смесь, находившаяся в ней, взорвалась, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в следственном комитете региона.

Погибшему было 37 лет. В ходе проверок установлено, что несчастный случай стал результатом нарушения требований охраны труда. Сейчас продолжаются следственные действия по установлению всех причин и обстоятельств произошедшего.

Добавим, что для Кургана отсутствие должных условий труда не редкость: большинство предприятий предпочитает на этом экономить, а производственные травмы, по возможности, списывать на работников.

Напомним, что в 2017 году было возбуждено уголовное дело по факту гибели двух работников ЗАО «Курганспецарматура» — их убило при разгерметизации находящегося под давлением изделия, испытания которого они проводили. По сообщениям местных СМИ, следственные проверки смертей на работе проводились также в 2016 году и ранее.

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