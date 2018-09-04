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В Кургане переселенцы из ветхого жилья вновь живут в опасном доме

Происшествия

Мэрия не заметила, на чем сэкономили застройщики

Курган, 4 сентября 2018, 09:20 — REGNUM  Дом № 9 по улице Березовой в Кургане, куда переселили граждан из ветхого жилья, не прослужил и двух лет. В целях экономии застройщик допустил ряд грубейших нарушений, из-за них безопасность жителей находится под угрозой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM активисты Общероссийского народного фронта.

Трехэтажный жилой дом на 30 квартир был приобретен курганской администрацией и сдан в эксплуатацию накануне Дня города в 2016 году. Однако имеющиеся площади земли были недостаточны для размещения дома и необходимых площадок, отсутствовал полный комплект проектной документации. При строительстве фундамент смонтировали из силикатного кирпича вместо специальных бетонных блоков, утепление стен и чердака сделали тонким и некачественным, с нарушениями выполнили укладку водопровода, вентиляционных труб и других важных частей.

Добавим, что в 2016 году, сдавая дом в эксплуатацию, представитель застройщика отметила уровень и высокое качество постройки, а администрация, принимая объект, дефектов не заметила.

Напомним, что низкое качество новых зданий для Кургана стало привычным. Так, в 2017 году, по сообщениям местных СМИ, провалился пол в новом доме в жилом комплексе «На Чернореченской», в другом доме протекла крыша спустя год эксплуатации.

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Ликвидация ветхого жилья
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