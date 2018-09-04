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В Приморье погиб первый родившийся в крае детеныш зебры

Происшествия

В июле 2018 года его родила зебра Зоя из зоопарка «Садгород»

Владивосток, 4 сентября 2018, 09:20 — REGNUM  В приморском зоопарке «Садгород» погиб родившийся около месяца назад детеныш зебры. Причиной смерти копытного стало воспаление легких, сообщает официальный аккаунт зоосада в Instagram.

«У нас печальная новость. Сегодня ночью умерла малышка-зебра. Вскрытие показало — пневмония», — говорится в сообщении.

https://www.instagram.com/p/BnQ2pqABwf-/

Ранее сообщалось, что первого на Дальнем Востоке детеныша зебры в июле 2018 года родила зебра Зоя из зоопарка «Садгород» в Приморском крае.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа в Приморском крае было зафиксировано появление четырех новых дальневосточных леопардов. Пятнистых «краснокнижных» хищников сняли фотоловушки в заказнике «Полтавский».

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