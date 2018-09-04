Прокуратура проверит соблюдение прав экипажа арестованного судна «Палладий»

Владивосток, , 09:15 — REGNUM Приморская транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав членов экипажа арестованного в южнокорейском порту Пусан российского судна «Палладий», сообщает 4 сентября Интерфакс.

По словам заместителя Приморского транспортного прокурора Дмитряи Бородкина, проверка организована по сообщениям о невыплате заработной платы морякам, а также проверяются условия быта моряков, в том числе наличие у них запаса воды и продовольствия.

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Напомним, в конце июня южнокорейская береговая охрана задержала российское судно «Палладий», которое пыталось покинуть порт Пусан без разрешительных документов. Судно было отбуксировано обратно в порт. При этом, по словам моряков, работодатель несколько месяцев не выплачивает им зарплату.

Вместе с тем, накануне, 3 сентября, в Российском профсоюзе моряков сообщали, что у экипажа судна заканчиваются продукты.

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