Главу отделения Пенсионного фонда Каспийска обвиняют в мошенничестве

Каспийск, Дагестан, , 09:04 — REGNUM В Дагестане направлено в суд уголовное дело, фигурантом которого является бывший руководитель отделения Пенсионного фонда в городе Каспийске. Чиновника обвиняют в мошенничестве и коммерческом подкупе, сообщили ИА REGNUM 4 сентября в пресс-службе прокуратуры региона.

Как было установлено в ходе следствия, находясь во главе организации, он зарабатывал на незаконном установлении пенсий по инвалидности и по старости. Всего выявлено пять фактов мошенничества на общую сумму 780 тыс. рублей.

Читайте также: В Дагестане попал под уголовное дело начальник отделения Пенсионного фонда

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году руководитель отделения ПФ РФ в Каспийске предложил своему секретарю оформить льготные пенсии её родителям и еще одной родственнице, за что потребовал 310 тыс. рублей. Еще одной местной жительнице он обещал за 470 тысяч рублей оформить пенсии по инвалидности ей самой и ее родным.