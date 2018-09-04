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Замглавы госгеонедр Украины организовал преступную схему получения взяток

Происшествия

Его поймали с поличным

Киев, 4 сентября 2018, 08:51 — REGNUM  Первый заместитель главы государственной службы геологии и недр Украины был задержан в ходе получения им взятки, сообщает 3 сентября «Обозреватель».

Согласно сообщению, преступник для получения неправомерной выгоды организовал целую схему. Когда к нему обращались с просьбой разрешить тот или иной вопрос, замглавы госгеонедр Украины требовал взятки у бизнесменов. Чиновник был пойман с поличным при получении взятки в размере $3 тыс. Теперь взяточнику грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, ранее во Львовской области была задержана группа таможенников, которые систематически требовали взятки у граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Львовской области три таможенника систематически требовали взятки

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