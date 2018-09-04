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Во Львовской области три таможенника систематически требовали взятки

Происшествия

Преступники были задержаны

Львов, Украина, 4 сентября 2018, 08:29 — REGNUM  Три украинских таможенника были задержаны службой безопасности Украины (СБУ) во Львовской области, сообщает 4 сентября «Укринформ».

Согласно сообщению, задержанные таможенники систематически занимались вымогательствами. Так, чтобы беспрепятственно пройти таможню, граждане должны были заплатить определенную сумму преступникам. По данным СБУ и львовской областной прокуратуры, вымогатели как минимум семь раз требовали взятки, общая сумма неправомерной выгоды составила почти 13 тыс. гривен ($460). Таможенникам грозит тюремное заключение на срок от пяти до десяти лет.

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Напомним, ранее в Киеве был задержан старший государственный инспектор отдела таможенного оформления таможенного поста «Киев — Аэропорт» киевской городской таможни за получение взятки.

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