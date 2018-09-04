Глава Тувы объявил «непримиримую борьбу» с браконьерством

Кызыл, , 08:24 — REGNUM В Туве за последние три года удалось пресечь около 1500 фактов браконьерства. Об этом сообщил глава республики Шолбан Кара-оол. Однако он подчеркнул, что это лишь официальные данные.

«Сколько нами упущено — можно полагать, немало. Каждое лето в заповедниках Тоджи регулярно вылавливаем самых хитрых и изощрённых браконьеров. Не только в Тоджинском районе, но и в Танды, да где угодно. На днях поймали организованную группу людей с партией краснокнижного тайменя, ленка и других редких рыб. Изъято 19 сетей», — рассказал глава республики.

На селекторном совещании с муниципалитетами 3 сентября Кара-оол объявил:

«Мы усиливаем своё влияние и объявляем непримиримую борьбу браконьерству на территории Тувы».

Чиновникам и специалистам, ответственным за заповедные места, он посоветовал не потворствовать браконьерам и беречь свою репутацию и служебное положение.

Также руководитель республики заявил о том, что взято под контроль предприятие «Тываавиа», которое, по имеющимся у властей региона данным, участвует в вылетах на заповедные территории.

«Потенциал развития Тувы — в природных источниках. Надо это превращать в нормальную, открытую и публичную, согласно закону, добычу, с нормальной оплатой, с формированием туристической и охотничьей инфраструктуры. Именно поэтому все природоохранные структуры сейчас подлежат особой мобилизации», — написал Шолбан Кара-оол на своей странице в соцсети.