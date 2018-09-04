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Часть банкоматов в РФ перестала принимать пятитысячные купюры

Происшествия

Прием купюр заблокирован только у банкоматов со старыми устройствами для проверки банкнот

Москва, 4 сентября 2018, 07:14 — REGNUM  Банкоматы российских банков временно приостановили прием купюр номиналом в 5 тыс. рублей, сообщили в компании NCR, которая производит популярные в РФ банкоматы. Об этом пишут «Ведомости».

Отмечается, что блокировка связана с отмеченным массовым вбросом фальшивых купюр крупного номинала. По данным издания, речь можно вести о нескольких миллионах рублей убытков на один банк. Согласно сведениям газеты, прием купюр заблокирован только у банкоматов со старыми устройствами для проверки банкнот.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января в Банке России отметили, что количество купюр, выпущенных фальшивомонетчиками в 2017 году, сократилось на 25%. За 2017 год в банковской системе РФ было обнаружено 45 313 поддельных купюр, добавили в Центробанке России.

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Банковское дело
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